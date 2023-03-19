Оккупанты за сутки обстреляли около 13 населенных пунктов Харьковской области, повредили здания — ОВА
Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
Войска РФ в течение субботы, 18 марта, обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранение получила местная жительница.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
«В минувшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и др.», — говорится в сообщении.
Кроме того, в поселке Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.
Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Также глава ОВА отметил, что в области продолжается гуманитарное разминирование.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 45 единиц взрывоопасных предметов.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков и область. В частности, в среду, 15 марта, российские войска обстреляли областной центр, ударив по гражданской инфраструктуре. Поврежден интернат.