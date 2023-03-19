Оккупанты за сутки обстреляли около 13 населенных пунктов Харьковской области, повредили здания — ОВА 19 марта, 09:00 Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Войска РФ в течение субботы, 18 марта, обстреляли по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего ранение получила местная жительница.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«В минувшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и др.», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в поселке Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также глава ОВА отметил, что в области продолжается гуманитарное разминирование.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 45 единиц взрывоопасных предметов.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков и область. В частности, в среду, 15 марта, российские войска обстреляли областной центр, ударив по гражданской инфраструктуре. Поврежден интернат.