Россияне обстреляли два района Харьковской области, есть погибший и раненые гражданские — ОВА

18 февраля, 16:32
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Последствия обстрела Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Последствия обстрела Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупанты днем субботы, 18 февраля, обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в результате чего один гражданский мужчина погиб, а еще два человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в поселке Ковшаровка ранены два человека, которые на момент обстрела находились на улице, их госпитализировали. Оккупанты повредили здание одного из учебных заведений.

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Также захватчики обстреляли Волчанск. Там вражеский снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб мужчина.

В Купянске из-за российских обстрелов сгорели гаражи и два автомобиля гражданских. А в поселке Двуречная повреждено здание скорой медицинской помощи.

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17 февраля войска РФ также обстреляли поселок Двуречнаяя в Харьковской области. Один из снарядов попал в частный дом и убил 68-летнего местного жителя.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Харьковская область Оккупант Олег Синегубов Война России против Украины

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