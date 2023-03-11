Россияне в течение суток обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области — ОВА 11 марта, 09:28 Харьковская область (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Войска РФ в течение пятницы, 11 марта, обстреляли по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть раненый гражданский.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



По его словам, оккупанты продолжали массированные обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

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В результате обстрелов села Ольховатка Купянского района повреждено центр социально-психологической реабилитации детей и школу. Кроме того, враг разрушил около 10 частных жилых домов. Из-за действий оккупантов 54-летний гражданский мужчина получил ранения, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Купянске россияне повредили по меньшей мере два частных жилых дома, произошли пожары.

Также глава ОВА отметил, что в области остается высокой минная опасность. 10 марта возле села Диброва Изюмского района 32-летний местный житель подорвался в лесу на мине Лепесток, его госпитализировали с ранением.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область. В частности, в ночь на 9 марта захватчики атаковали Харьков 11 ракетами, в результате чего в городе были проблемы со светом, водой и отоплением, останавили работу метро, троллейбусов и трамваев.

