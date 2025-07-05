РФ атаковала шахедом Чугуев: пострадали три человека, среди них есть ребенок

5 июля, 00:40
Шахед атаковал город Чугуев на Харьковщине (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Поздно вечером пятницы, 4 июля, российские оккупанты ударили шахедом по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека. Среди них есть 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты также обстреляли город Купянск.

«По предварительным данным, имеем двух пострадавших, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также отметил, что атака БПЛА на область продолжается и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины шахеды атака шахедов Харьковская область Чугуев Купянск

