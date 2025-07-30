Россияне ударили по предприятию в Харьковской области: есть погибший, возник большой пожар

Оккупанты ударили по гражданскому предприятию в поселке Васищево . В результате обстрела погиб человек, еще четверо ранены.

Обновлено в 18:15: Россияне ударили по Васищево двумя ракетами в ЗРК С-400, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

После российской атаки 30 июля в Харьковской области вспыхнул крупный пожар на территории гражданского предприятия в поселке Васищево, который входит в Безлюдовскую громаду Харьковского района. Об этом сообщают ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, ещё четверо получили ранения, трое из них были госпитализированы. Удар пришёлся по складским зданиям общей площадью около 20 тысяч м², а общая площадь поражённого объекта составляет более 30 тысяч м².

Из-за легковоспламеняющихся конструкций и большого количества продукции гражданского назначения — в частности, продуктов питания — огонь стремительно распространялся. К тушению пожара привлекли более 100 спасателей, около 50 единиц техники, а также пожарный поезд.

Во время ликвидации пожара пострадали двое сотрудников ГСЧС: один получил тепловой удар и отравление угарным газом, второй — ожоги. На данный момент пожар удалось локализовать. На месте работают взрывотехники, пожарные и все необходимые службы.

Тип оружия, использованного во время атаки, сейчас устанавливается. Все обстоятельства происшествия выясняют экстренные и правоохранительные органы.

В ночь на 30 июля армия РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском и Слободском районах. В результате удара по Шевченковскому району пострадали трое человек — мужчина 33 лет и две женщины 24 и 62 лет.