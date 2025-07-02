Россияне ударили шахедами по Купянскому району Харьковщины: по меньшей мере один человек погиб — ОВА

2 июля, 04:32
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на среду, 2 июля, армия РФ ударила шахедами по Купянскому району Харьковской области. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще один — получил ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в селе Боровское в результате атаки загорелись складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Пожар уже локализован.

Также в селе Волосская Балаклея в результате удара БПЛА вспыхнуло складское помещение сельхозпредприятия. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что армия РФ ударила ударными БПЛА по Харькову. Зафиксирован пожар на месте попадания в Новобаварском районе города.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Харьковская область шахеды атака шахедов

