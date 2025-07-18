Россияне ночью ударили по Чугуеву: повреждены учебное заведение и дома, четыре человека пострадали

18 июля, 06:53
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)

В ночь на пятницу, 18 июля, российские оккупанты нанесли удар по одному из микрорайонов города Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщила городской голова Галина Минаева.

По ее словам, россияне атаковали город примерно в 04:40.

«На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение», — отметила она.

По словам мэра Чугуева, профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Харьковская область Чугуев

