Россияне ночью ударили по Чугуеву: повреждены учебное заведение и дома, четыре человека пострадали
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на пятницу, 18 июля, российские оккупанты нанесли удар по одному из микрорайонов города Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщила городской голова Галина Минаева.
По ее словам, россияне атаковали город примерно в 04:40.
«На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение», — отметила она.
По словам мэра Чугуева, профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.