Россияне за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Харьковской области — ОВА

19 февраля, 09:29
Поделиться:
Последствия российских обстрелов Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Последствия российских обстрелов Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупанты в течение субботы, 18 февраля, обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в Купянске в результате вражеских ударов повреждено административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двуречная разрушениям подверглось здание скорой медицинской помощи.

Видео дня

В поселке Ковшаровка оккупанты серьезно повредили здание учебного заведения.

А в Волчанске вражеский снаряд попал в частный дом.

Из-за российских обстрелов 18 февраля в Харьковской области погиб гражданский мужчина. Еще двое местных жителей получили ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X