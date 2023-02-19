Россияне за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Харьковской области — ОВА
Последствия российских обстрелов Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)
Российские оккупанты в течение субботы, 18 февраля, обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, в Купянске в результате вражеских ударов повреждено административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двуречная разрушениям подверглось здание скорой медицинской помощи.
В поселке Ковшаровка оккупанты серьезно повредили здание учебного заведения.
А в Волчанске вражеский снаряд попал в частный дом.
Из-за российских обстрелов 18 февраля в Харьковской области погиб гражданский мужчина. Еще двое местных жителей получили ранения.