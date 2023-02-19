Россияне за сутки обстреляли 10 населенных пунктов в Харьковской области — ОВА 19 февраля, 09:29 Последствия российских обстрелов Харьковской области 18 февраля (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупанты в течение субботы, 18 февраля, обстреляли 10 приграничных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в Купянске в результате вражеских ударов повреждено административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двуречная разрушениям подверглось здание скорой медицинской помощи.

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В поселке Ковшаровка оккупанты серьезно повредили здание учебного заведения.

А в Волчанске вражеский снаряд попал в частный дом.

Из-за российских обстрелов 18 февраля в Харьковской области погиб гражданский мужчина. Еще двое местных жителей получили ранения.

