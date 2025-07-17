В Купянске оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой: пострадали двое медиков

В Купянске оккупанты ударили дроном по карете скорой помощи (Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram)

В среду, 16 июля, армия РФ атаковала FPV-дроном карету скорой помощи в городе Купянск Харьковской области. В результате атаки пострадали двое медиков.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Около 8:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. Транспортное средство повреждено. Пострадали двое медиков — мужчины в возрасте 53 и 59 лет. Они отказались от госпитализации», — отмечают правоохранители.

Ориентировочно в 13:25 еще один FPV-дрон попал в жилой дом. В результате удара ранения получил 53-летний местный житель.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).