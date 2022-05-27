Зеленский отреагировал на обстрел Харькова: Давление на Россию — вопрос сохранения жизней

27 мая, 02:10
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Зеленский прокомментировал новые обстрелы России (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зеленский прокомментировал новые обстрелы России (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел россиянами Харькова, который привел к девяти смертям и ранениям 19 людей.

Война России против Украины — главные события 26 мая

В своем видеообращении украинский лидер отметил, что жертвами стали мирные жители, и среди погибших убит ребенок пяти месяцев, а также его отец.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=FeQVI1VapzU

«Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет», — добавил Зеленский.

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Президент также упомянул ракетные удары на сумщине и Донбассе, а также значительную активизацию артиллерии оккупантов в Запорожской области.

«Давление на Россию — это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы — это новые убитые украинцы. И это новые угрозы всем на нашем континенте», — резюмировал Зеленский.

Оккупанты обстреляли Харьков днем 26 мая.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Обстрел Запорожская область Харьков Мирные жители Сумская область Война на Донбассе Гражданские потери Владимир Зеленский Война России против Украины

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