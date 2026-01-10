В Харькове оккупанты ударили по объекту инфраструктуры, обломки ракеты упали возле многоквартирных домов

В Харькове в субботу, 10 января, прозвучала серия взрывов после предупреждения Воздушных сил о ракетной опасности. Удар подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Обновлено 17:45. Харьковский городской совет сообщил, что оккупанты дважды ударили по инфраструктурному объекту в Слободском районе. В нескольких домах выбиты окна, пострадавших нет.

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По его словам, войска РФ попали в объект инфраструктуры в Слободском районе города. Последствия уточняются.

Он добавил, что зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Также взрывы прогремели в Чернигове, сообщает Суспільне.

Войска страны-агрессора России вечером 9 января нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о разрушениях на территории гаражного кооператива.

Разрушены и повреждены гаражные боксы, также выбиты окна в рядом расположенных многоэтажках.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой и 121 ударным БПЛА, ПВО обезвредила 94 дрона.