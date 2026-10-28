В Харькове россияне попали в многоквартирный дом, люди оказались заблокированы, среди пострадавших есть ребенок

Внутри здания могут находиться заблокированные люди (Фото: Суспільне Харків)

В Харькове в результате российского удара зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом в Основянском районе города.

Обновлено в 03:30

Об этом вечером во вторник, 27 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, внутри могут находиться заблокированные люди.

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По словам начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате удара пострадали два человека, в том числе 4-летний мальчик. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Дополнено в 23:17. По уточненной информации Синегубова, в Основянском районе Харькова у ребенка развилась острая стрессовая реакция . Ей оказывается медицинская помощь.

27 октября российские оккупационные войска уже наносили удары по Харькову с помощью беспилотников. Тогда в результате атаки был повреждён вход на одну из станций метрополитена.

24 октября российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в Основянском районе Харькова.