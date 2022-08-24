«Сделано в России». Ракета Искандер, которую оккупанты запустили по центру Харькова, разорвалась в воздухе — Нацполиция

24 августа, 16:07
Последствия обстрела Харькова (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Последствия обстрела Харькова (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Вечером во вторник, 23 августа, войска РФ попытались нанести ракетный удар по центру Харькова, но ракета разорвалась в воздухе из-за технической неисправности.

Об этом сообщил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

«Вчера вечером все харьковчане услышали взрыв в самом центре города. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

Видео дня

Читайте также:

По его данным, на чердаке одного из домов после пожара были обнаружены фрагменты ракеты, предварительно, Искандер.

«Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. „Сделано в России“ — сразу видно», — добавил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5395647880521055&id=100002276907245

В ночь на среду, 24 августа, войска РФ усилили удары по Харькову и Харьковской области, по одному из районов ударили кассетными боеприпасами.

https://www.youtube.com/embed/mdwiWlFNk14
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьков Искандер

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X