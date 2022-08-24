«Сделано в России». Ракета Искандер, которую оккупанты запустили по центру Харькова, разорвалась в воздухе — Нацполиция
Последствия обстрела Харькова (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)
Вечером во вторник, 23 августа, войска РФ попытались нанести ракетный удар по центру Харькова, но ракета разорвалась в воздухе из-за технической неисправности.
Об этом сообщил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.
«Вчера вечером все харьковчане услышали взрыв в самом центре города. К счастью, пострадавших нет», — написал он.
По его данным, на чердаке одного из домов после пожара были обнаружены фрагменты ракеты, предварительно, Искандер.
«Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. „Сделано в России“ — сразу видно», — добавил он.
В ночь на среду, 24 августа, войска РФ усилили удары по Харькову и Харьковской области, по одному из районов ударили кассетными боеприпасами.
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