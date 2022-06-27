Обстрелы Харькова. Количество жертв выросло до пяти, среди пострадавших пятеро детей — замглавы ОП 27 июня, 21:12 Войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район. (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В результате обстрелов Харькова погибли пять человек, а пострадали — 22. Об этом сообщил замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко в Telegram.

«5 человек погибли, пострадали — 22, из них 5 детей. ГСЧС и медики оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Тимошенко уточнил, что войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район.

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