Обстрелы Харькова. Количество жертв выросло до пяти, среди пострадавших пятеро детей — замглавы ОП
Войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район. (Фото:REUTERS/Leah Millis)
В результате обстрелов Харькова погибли пять человек, а пострадали — 22. Об этом сообщил замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко в Telegram.
«5 человек погибли, пострадали — 22, из них 5 детей. ГСЧС и медики оказывают всю необходимую помощь», — написал он.
Тимошенко уточнил, что войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район.
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