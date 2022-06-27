Обстрелы Харькова. Количество жертв выросло до пяти, среди пострадавших пятеро детей — замглавы ОП

27 июня, 21:12
Войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район. (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район. (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В результате обстрелов Харькова погибли пять человек, а пострадали — 22. Об этом сообщил замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко в Telegram.

«5 человек погибли, пострадали — 22, из них 5 детей. ГСЧС и медики оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

Тимошенко уточнил, что войска РФ обстреляли Северную Салтовку и Немышлянский район.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/d6Gf9z7sdMg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков ГСЧС Кирилл Тимошенко

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X