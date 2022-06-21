Обстрел Харькова. Оккупанты били из Ураганов, погибли пять человек — полиция области

21 июня, 18:03
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Последствия российских обстрелов (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Последствия российских обстрелов (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Пять человек погибли в результате российского обстрела Харькова днем, 21 июня. Об этом сообщил глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В Facebook он уточнил, что оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Болвинов подчеркнул, что в обстрелянном районе находились коммерческие и жилые постройки и ни одного военного объекта.

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«Предварительно, РСЗО — Ураган. К сожалению, 5 погибших, 11 раненых», — пишет он.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступление в направлении Харькова и Запорожья.

https://www.youtube.com/embed/vMcTil_-ZHA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Полиция Харьков Ураган Война России против Украины

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