«Не перемирия хотят». Харьковчане после трагической ночи в гневе: требуют от Запада оружие и мести Белгороду — журналист 18 августа, 17:07 Эксклюзив НВ Спасатели несут человека, освобожденного из-под обломков жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Журналист из Харькова Юрий Ларин проанализировал соцсети и рассказал в эфире Радио НВ, какие настроения царят в городе после одной из самых трагических за время войны ночей.

«Власть предполагает и открыто говорит, что россияне такими обстрелами преследуют цель заставить жителей Харькова умолять о перемирии, об окончании войны на любых условиях. Скажу прямо: я никакого такого комментария в харьковских соцсетях не увидел. Напротив. Харьковчане умоляют о дальнобойном и очень точном оружии от западных партнеров. Харьковчане требуют мести Белгорода», — отметил Ларин.

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Как объясняет журналист, негатив горожане направляют на этот российский город из-за близости его расположения.

«На Алексеевке или Салтовке зайдите на любую девятиэтажку и увидите вылеты этих ракет. Их видно, потому что мы очень близко находимся. И жители Белгорода в соцсетях улыбаются и ехидно радуются этим обстрелам Харькова. Поэтому харьковчане в гневе и требуют мести. Я не сталкивался с людьми, которые хотят сдаться или капитулировать», — добавил Ларин.

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли по меньшей мере 12 человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированные ракетные удары РФ по Харькову, заявил, что страна-агрессор Россия хочет превратить город в Алеппо-2016.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир увеличить военную поддержку и ужесточить санкции против РФ.

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