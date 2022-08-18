«Не перемирия хотят». Харьковчане после трагической ночи в гневе: требуют от Запада оружие и мести Белгороду — журналист
Спасатели несут человека, освобожденного из-под обломков жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Журналист из Харькова Юрий Ларин проанализировал соцсети и рассказал в эфире Радио НВ, какие настроения царят в городе после одной из самых трагических за время войны ночей.
«Власть предполагает и открыто говорит, что россияне такими обстрелами преследуют цель заставить жителей Харькова умолять о перемирии, об окончании войны на любых условиях. Скажу прямо: я никакого такого комментария в харьковских соцсетях не увидел. Напротив. Харьковчане умоляют о дальнобойном и очень точном оружии от западных партнеров. Харьковчане требуют мести Белгорода», — отметил Ларин.
Как объясняет журналист, негатив горожане направляют на этот российский город из-за близости его расположения.
«На Алексеевке или Салтовке зайдите на любую девятиэтажку и увидите вылеты этих ракет. Их видно, потому что мы очень близко находимся. И жители Белгорода в соцсетях улыбаются и ехидно радуются этим обстрелам Харькова. Поэтому харьковчане в гневе и требуют мести. Я не сталкивался с людьми, которые хотят сдаться или капитулировать», — добавил Ларин.
В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли по меньшей мере 12 человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированные ракетные удары РФ по Харькову, заявил, что страна-агрессор Россия хочет превратить город в Алеппо-2016.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир увеличить военную поддержку и ужесточить санкции против РФ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.