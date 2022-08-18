«Не перемирия хотят». Харьковчане после трагической ночи в гневе: требуют от Запада оружие и мести Белгороду — журналист

18 августа, 17:07
Эксклюзив НВ
Спасатели несут человека, освобожденного из-под обломков жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Спасатели несут человека, освобожденного из-под обломков жилого дома, разрушенного ракетным ударом РФ (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Журналист из Харькова Юрий Ларин проанализировал соцсети и рассказал в эфире Радио НВ, какие настроения царят в городе после одной из самых трагических за время войны ночей.

«Власть предполагает и открыто говорит, что россияне такими обстрелами преследуют цель заставить жителей Харькова умолять о перемирии, об окончании войны на любых условиях. Скажу прямо: я никакого такого комментария в харьковских соцсетях не увидел. Напротив. Харьковчане умоляют о дальнобойном и очень точном оружии от западных партнеров. Харьковчане требуют мести Белгорода», — отметил Ларин.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=E77nRjvVQvc

Как объясняет журналист, негатив горожане направляют на этот российский город из-за близости его расположения.

«На Алексеевке или Салтовке зайдите на любую девятиэтажку и увидите вылеты этих ракет. Их видно, потому что мы очень близко находимся. И жители Белгорода в соцсетях улыбаются и ехидно радуются этим обстрелам Харькова. Поэтому харьковчане в гневе и требуют мести. Я не сталкивался с людьми, которые хотят сдаться или капитулировать», — добавил Ларин.

Читайте также:

Последствия обстрела жилого дома в Харькове, 17 августа (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi) «Есть одно огромное Но». Как Украина может заставить РФ прекратить обстрелы Харькова — Жданов

В результате массированных ракетных ударов по трем районам Харькова поздно вечером 17 августа и утром 18 августа погибли по меньшей мере 12 человек, почти 40 получили ранения. Прошлая ночь стала одной из самых трагических с начала войны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя массированные ракетные удары РФ по Харькову, заявил, что страна-агрессор Россия хочет превратить город в Алеппо-2016.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир увеличить военную поддержку и ужесточить санкции против РФ.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Ракеты Вооружение Харьков Помощь Запада Война в Украине Белгород Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Чей Крым на самом деле: из всех существующих ныне народов, крымские татары владели Крымом дольше всего. Крымскотатарская государственность на территории Крыма существовала более 300 лет, утверждает историк Сергей Громенко. На фото — историческая столица Крымского ханства — город Бахчисарай. (Фото:Alamy via Reuters)
Анализ последних 3000 лет /
Историк с помощью фактов указывает, кто действительно может претендовать на Крым и при чем здесь Украина
18 августа, 13:40
Политика
Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Авто из США (Фото:СС)
Американская мечта /
Пять лучших б/у авто из США до $15 тыс.
18 августа, 07:03
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X