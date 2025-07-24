Сгоревшие авто и разрушенные здания. Российские оккупанты нанесли удар вблизи многоэтажки в Харькове — фоторепортаж

24 июля, 15:00
Поделиться:
Российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова, 24 июля (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова, 24 июля (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В четверг, 24 июля, российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала многоэтажка. В целом известно о 33 пострадавших, среди них есть дети.

Россияне нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфрастуктуры.

Реклама

Агентство Reuters публикует фото последствий российской атаки на Харьков.

REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
REUTERS/Sofiia Gatilova
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Также фото последствий удара показали спасатели.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Ранее Воздушные силы предупреждали, что был зафиксирован пуск КАБов в сторону Харькова.

В Харькове и области продолжается воздушная тревога.

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.

Также в Одессе результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Харьков Война России против Украины Российская агрессия Фоторепортаж Военные преступления РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies