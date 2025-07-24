Сгоревшие авто и разрушенные здания. Российские оккупанты нанесли удар вблизи многоэтажки в Харькове — фоторепортаж
Российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова, 24 июля (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
В четверг, 24 июля, российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова, в результате чего пострадала многоэтажка. В целом известно о 33 пострадавших, среди них есть дети.
Россияне нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфрастуктуры.
Агентство Reuters публикует фото последствий российской атаки на Харьков.
Также фото последствий удара показали спасатели.
Ранее Воздушные силы предупреждали, что был зафиксирован пуск КАБов в сторону Харькова.
В Харькове и области продолжается воздушная тревога.
В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.
Также в Одессе результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.