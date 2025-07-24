В четверг, 24 июля, российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова , в результате чего пострадала многоэтажка. В целом известно о 33 пострадавших, среди них есть дети.

Россияне нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфрастуктуры.

Реклама

Агентство Reuters публикует фото последствий российской атаки на Харьков.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Также фото последствий удара показали спасатели.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ранее Воздушные силы предупреждали, что был зафиксирован пуск КАБов в сторону Харькова.

В Харькове и области продолжается воздушная тревога.

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.

Также в Одессе результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.