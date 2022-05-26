Обстрел Харькова. Количество жертв удара РФ возросло до семи, еще 17 человек ранены 26 мая, 18:05 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Харькова 26 мая (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Количество жертв удара РФ по Харькову выросло до семи, еще 17 человек ранены, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибли четыре человека, еще семь — пострадали.

«Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться еще очень рано», — заявил Синегубов.

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Оккупанты обстреляли Харьков днем 26 мая.

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