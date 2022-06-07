Россияне повторно обстреляли жилые районы Харькова: двое человек ранены 7 июня, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов жилых районов Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что вечером во вторник, 7 июня, российские войска вновь обстреляли жилые районы Харькова из артиллерии.

В эфире украинского телемарафона он отметил, что оккупанты вновь обстреляли Алексеевку — двое человек получили ранения.

«Буквально 10 минут назад снова по Алексеевке было нанесено два артиллерийских удара, опять по жилым домам. По предварительным данным, 2 человека пострадало, но эта информация еще будет уточняться», — заявил Синегубов.

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Глава ОВА сообщил, что в городе до сих пор не до конца безопасно. Российские оккупанты могут обстрелять любой район Харькова.

«К сожалению, враг еще находится на том расстоянии от города, что позволяет ему производить обстрелы этими системами оружия. Страдает исключительно местное население. Находиться на улицах до сих пор небезопасно. Прилетает повсюду и прилететь может в абсолютно любой район, в любую абсолютно детскую площадку парк или жилищную инфраструктуру», — сообщил Синегубов.

За сутки оккупанты обстреляли Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовской районы Харьковской области.



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