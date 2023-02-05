Ракетные удары по Харькову. Число пострадавших возросло до пяти — полиция 5 февраля, 10:48 Последствия обстрела Харькова 5 февраля (Фото:Харьковская областная прокуратура / Telegram)

В результате российской атаки на Харьков утром воскресенья, 5 февраля, известно уже о пяти пострадавших.

Об этом сообщила спикер Нацполиции Харьковской области Елена Баранник в комментарии Суспільне Харків.



По ее словам, четверо пострадавших — это жители жилого дома, еще один — охранник университета. Троим раненым оказали помощь на месте, двоих госпитализировали.

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Утром 5 февраля российские оккупанты атаковали Харьков и область. По предварительным данным, захватчики применили ракеты С-300. Два вражеских снаряда попали в центр Харькова.

Одна из ракет попала в жилую застройку, приведя к пожару в доме. Было известно о троих пострадавших гражданских.

Еще один снаряд повредил здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Там также возник пожар.