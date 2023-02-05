Утренняя атака на Харьков. Оккупанты попали ракетой в высшее учебное заведение — ГСЧС 5 февраля, 10:01 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские захватчики во время обстрела Харькова утром воскресенья, 5 февраля, попали, в частности, в пятиэтажное здание высшего учебного заведения, нанеся серьезные разрушения.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільне Харків.



По его словам, вражеская ракета повредила строительные конструкции пятого и четвёртого этажей. В результате возник пожар на площади 50 квадратных метров.

Видео дня

Утром 5 февраля российские оккупанты атаковали Харьков и область. По предварительным данным, захватчики применили ракеты С-300. Два вражеских снаряда попали в центр Харькова.

Одна из ракет попала в жилую застройку, приведя к пожару в доме. Известно о троих раненых гражданских.