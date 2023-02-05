Обстрелы Харькова. Одна из ракет попала в жилую застройку, три человека пострадали 5 февраля, 09:13 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты во время атаки на Харьков утром воскресенья, 5 февраля, одной из ракет попали в жилую застройку.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, в результате российского обстрела произошел пожар в одном из жилых домов.



Обновлено в 09:19. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за обстрела пострадали три человека: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

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Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

Синегубов отметил, что данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Утром 5 февраля российские захватчики атаковали Харьков и область. По предварительным данным, оккупанты применили ракеты С-300. Два вражеских снаряда попали в центр Харькова.