Обстрелы Харькова. Одна из ракет попала в жилую застройку, три человека пострадали

5 февраля, 09:13
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские оккупанты во время атаки на Харьков утром воскресенья, 5 февраля, одной из ракет попали в жилую застройку.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, в результате российского обстрела произошел пожар в одном из жилых домов.

Обновлено в 09:19. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за обстрела пострадали три человека: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

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Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

Синегубов отметил, что данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

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Утром 5 февраля российские захватчики атаковали Харьков и область. По предварительным данным, оккупанты применили ракеты С-300. Два вражеских снаряда попали в центр Харькова.

https://www.youtube.com/embed/TUnPmaM8mhU
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Харьков Олег Синегубов Игорь Терехов Война России против Украины

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