Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову

31 марта, 03:52
Поделиться:
Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Харьковская областная прокуратура показала последствия российского ракетного удара с помощью комплексов С-300 по Харькову вечером 30 марта.

В прокуратуре сообщили, что в данный момент нет информации о пострадавших или погибших.

«По меньшей мере 6 ракет С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о погибших и пострадавших нет», — сообщили в прокуратуре.

Видео дня

Читайте также:
Россия атаковала Украину дронами, по Харькову было шесть ударов с С-300 — главное
https://www.youtube.com/embed/HwtY2vC4fdk

Вечером в четверг, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков из ракетных комплексов С-300. Известно о шести попаданиях.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X