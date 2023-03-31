Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харькову 31 марта, 03:52 Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Харьковская областная прокуратура показала последствия российского ракетного удара с помощью комплексов С-300 по Харькову вечером 30 марта.

В прокуратуре сообщили, что в данный момент нет информации о пострадавших или погибших.

«По меньшей мере 6 ракет С-300 попали по объектам инфраструктуры и по частным домовладениям. По состоянию на 00:00 информации о погибших и пострадавших нет», — сообщили в прокуратуре.

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Вечером в четверг, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков из ракетных комплексов С-300. Известно о шести попаданиях.