Ракетный удар РФ по Харькову: погибли четыре человека, 19 — пострадали

27 июня, 19:24
Остатки российской ракеты на Северной Салтовке после ракетного удара 27 июня 2022 года (Фото:Суспільне Харків / Telegram)

Остатки российской ракеты на Северной Салтовке после ракетного удара 27 июня 2022 года (Фото:Суспільне Харків / Telegram)

В результате российских ракетных ударов по Северной Салтовке в Харькове в понедельник, 27 июня, погибли четыре человека, 19 — пострадали.

Обновлено в 21:30. Количество погибших возросло до пяти, еще 22 человека пострадали, среди них пять детей. Все они — мирные жители Харькова, подчеркнул Синегубов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Среди пострадавших — четыре ребенка, медики оказывают им всю необходимую помощь.

«Данные о количестве пострадавших обновляются. Оккупанты попадали по дворам, улицам — исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители», — написал глава ОВА.

Синегубов подчеркнул, что российские оккупанты сознательно терроризируют гражданских, и призвал жителей быть максимально осторожными и не выходить на улицу без крайней необходимости. Он напомнил, что после сигнала тревоги нужно немедленно идти в укрытия.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов написал в Facebook, что в результате российских обстрелов Немышлянского и Московского районов, предварительно, погибли четыре человека, 20 — пострадали, повреждены здания и машины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары Олег Синегубов Война России против Украины Салтовка

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