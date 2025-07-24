Самому младшему исполнилось 28 дней. Количество пострадавших от удара РФ КАБами по Харькову возросло до 44, среди них семь детей

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, среди пострадавших от российского авиаудара двое младенцев — 28 дней и месяц со дня рождения (Фото: t.me/DSNS_Kharkiv)

В Харькове в результате удара , который российские оккупанты нанесли управляемыми авиабомбами по центру города, пострадали 44 человека, из них — семеро детей (в том числе младенцы — 28 дней и месяц со дня рождения).

Об этом 24 июля заявили представители ГУ ГСЧС по Харьковской области.

«В 20:39 спасатели ликвидировали все очаги пожаров, вызванных вражеским авиаударом в Харькове. К ликвидации последствий террористической атаки были привлечены 116 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, коммунальщики и волонтеры», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, среди пострадавших от российского авиаудара двое младенцев — 28 дней и месяц от дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков.

«Относительно удара по Индустриальному району. Повреждены частное домовладение, гараж, выбиты стекла, пострадали гаражи и электросети. Без раненых и погибших», — подытожил он.

Российские оккупанты 24 июля нанесли удар по Харькову двумя управляемыми авиационными бомбами. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфрастуктуры.

«Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь», — так прокомментировал удар оккупантов президент Владимир Зеленский.