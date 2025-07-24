Российские войска впервые применили новые авиационные боеприпасы УМПБ-5 во время удара по Харькову . По данным Харьковской областной прокуратуры, 24 июля около 11:00 по городу нанесли два авиаудара с расстояния более 100 км.

Об этом сообщили на странице прокуратуры.

В результате обстрела возник пожар на предприятии, а вблизи жилого дома загорелись припаркованные автомобили.

По обновленным данным, ранения получили 37 человек, среди них — четверо детей, в том числе младенец в возрасте 28 дней и 10-летняя девочка. Пострадала также беременная женщина — все они находятся в состоянии острой стрессовой реакции. Двое 17-летних подростков получили взрывные травмы. Всем оказывается медицинская помощь.

Реклама

Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко изданию Думки, для удара россияне использовали новую модифицированную авиабомбу УМПБ-5 с боевой частью весом 250 кг и улучшенным модулем планирования и коррекции. Это позволило нанести удар с расстояния более 100 км — ранее такие боеприпасы запускали с 80 км.

«Россияне используют Харьков как полигон. Сегодня — УМПБ-5, раньше было Д-30. В новой версии боевая часть весит 250 кг как у фугасной авиационной бомбы и состоит из более толстого металла чем в Д-30, в результате использования модифицированных бомб большие последствия и больше ранений получают гражданские лица», — отметил Борисенко.

24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова.

В результате атаки повреждены 20 жилых домов — 17 многоэтажек и три частных дома. Пострадали производственный цех текстильного предприятия, админздание коммунального предприятия и складское помещение. Также повреждена электрическая подстанция, которая находится рядом, но электроснабжение планируют восстановить уже к вечеру.

Также в Одессе в результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.