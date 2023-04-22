Оккупанты обстреляли Харьков 22 апреля, 22:26 Последствия российского обстрела Харькова, февраль 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Страна-террорист Россия вечером в субботу, 22 апреля, обстреляла Харьков. Это подтвердил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

Обновлено в 22:34. Синегубов сообщил, что россияне обстреливали Харьков и Харьковский район, предварительно, ракетами С-300. Масштабы разрушений уточняются.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

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Корреспонденты Суспільного сообщили о взрывах в Харькове, подробности пока не известны. Предварительно сообщается о трех взрывах.

В это время Telegram-каналы российской Белгородской области также сообщали, что над регионом «громко».