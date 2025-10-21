Армия РФ атаковала Харьков КАБами: попадания зафиксированы в двух районах города, девять пострадавших
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на вторник, 21 октября, российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы в Индустриальном и Немышлянском районах. Пострадали по меньшей мере девять человек.
01:12. Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до девяти — мэр.
Обновлено в 01:00. Как сообщил Игорь Терехов, пока известно о четырех пострадавших в результате удара РФ. У всех острая реакция на стресс.
«Вражеские КАБы повредили не менее 15 частных домов в Индустриальном районе. Обследование места попадания продолжается», — добавил он.
Также по словам мэра, подтвержден удар по Немышлянскому району города.
Об ударе по городу сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Харьков атакован вражескими КАБами — в городе раздались взрывы. Предварительно — Индустриальный район. Детали уточняем», — отметил он.
Впоследствии Терехов написал, что в городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва.