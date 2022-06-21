«Стреляем только потому, что можем?» В ОП прокомментировали удары РФ по жилым кварталам Харькова 21 июня, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Люботине Харьковской области, 20 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что постоянные российские обстрелы жилых кварталов Харькова не имеют никакого смысла с военной точки зрения.

В своем Telegram-канале во вторник, 21 июня, Подоляк написал, что у страны-агрессора явно нет сил, чтобы взять Харьков, но и нет такой цели.



«"Стреляем только потому, что можем»? «Убиваем только потому, что нравится»? Да, конечно, для современной РФ даже это — аргументы… У России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель — нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести «русского мира» и «дружбы народов» — Грады, Ураганы, Смерчи. И тотальная продажа смерти под истерический зубовный скрежет российской пропаганды… За то, что поломали планы Кремля в 2014-м и феврале 2022-го. За то, что с первых дней взяли удар на себя. За то, что отказались «ломаться» сегодня и мужественно сдерживают всю эту «саранчовую рать»", — заявил советник главы ОП.

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По мнению Подоляка, обстрелы Харькова — еще одно проявление ненависти, зависти россиян и демонстрация желания России «убить, потому что вы — украинцы».

«Харьков стоял, стоит и будет стоять. Город-герой выстоит, отстроится и снова будет в рейтингах самых красивых и комфортных городов Украины. Да ладно, скорее, самых комфортных городов Европы. А харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей», — добавил он.



В результате российского обстрела Харькова днем 21 июня погибли пять человек, 11 — были ранены. В полиции области сообщили, что оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, в котором расположены коммерческие и жилые постройки.

«То, что делает сейчас Россия в Харьковской области — это военное преступление. Оккупанты вполне осознанно бьют по жилым районам, где нет никаких военных объектов. Это настоящий терроризм против мирного населения», — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.



Президент Владимир Зеленский 20 июня заявил, что российские войска пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что оккупанты еще долго будут обстреливать Харьков. Он призвал жителей города не игнорировать сигналы тревоги и эвакуировать детей и пожилых людей.

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