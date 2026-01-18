Армия РФ атаковала Харьков ударным БПЛА: поврежден частный дом, на месте атаки пожар, один человек погиб

В ночь на воскресенье, 18 января, беспилотник армии РФ ударил по частному дому в Холодногорском районе Харькова. По меньшей мере один человек погиб, еще двое — пострадали.

Обновлено в 01:24. В результате российского удара по Холодногорскому району Харькова погиб человек, сообщил Игорь Терехов

Об ударе по городу в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По словам мэра, на месте атаки вспыхнул пожар.

По информации главі Харьковской ОВА Олега Синегубова, под завалами дома могут быть люди.

17 января российские оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО Торнадо-С. В результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры города. Пострадали три человека.