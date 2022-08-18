«Мама рано легла. Ее второй достали». Родные погибших и очевидцы рассказывают об ударе Искандера по харьковскому общежитию — репортаж 18 августа, 19:56 Трехэтажное общежитие в Салтовском районе Харькова полностью разрушено (Фото:Анна Черненко)

17 и 18 августа Харьков снова обстреляли россияне. В среду ракетный удар пришелся по общежитию на Салтовке. 13 человек погибли под завалами, еще 22 ранены в больницах. В российских пабликах трехэтажку окрестили «военным объектом». На самом деле здесь жило более двух десятков семей, которые ужинали, играли с детьми, собирались спать. Именно на них направили ракету Искандер, которая оставила от всей трехэтажки только один фрагмент стены.



Журналистка Анна Черненко побывала на месте трагедии, пообщалась с очевидцами и родными погибших. Текст подготовлен специально для НВ платформой памяти Мемориал, рассказывающей истории убитых Россией гражданских и военных украинцев.

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«Многие там погибли»

Владислав стоит на коленях у своего дома. В куче кирпичей, досок и покрытых пылью домашних вещей трудно узнать еще вчера целое трехэтажное общежитие. Мужчина срывается на плач. Говорит, тело его матери нашли одним из первых.

Фото: Анна Черненко

«Моя мама Анна Медведева. Ей было 74. Ее второй достали. Ее соседка узнала. Она у нас рано ложилась спать, и все… Я приехал сюда рано утром и до сих пор здесь хожу. Я ездил в морг, сказали собирать документы. А меня просто дома не было, ездил по делам», — рассказывает он.

Фото: Анна Черненко

Анну опознала соседка и подруга — Людмила. У женщины поцарапаны руки и ноги. Она даже не помнит, где получила травмы, на них не обращает никакого внимания.

«Многие там погибли. Там моя подруга погибла со всей семьей, с мамой, мужем, сестрой, племянником. Там никого не осталось. На моих глазах два трупа вынесли, и я их узнала, сразу сказала — кто это», — говорит женщина.

Людмила несколько часов растерянно сидит на скамье недалеко от разбитого дома. Только что ей позвонили: в больнице умерла ее кума Лида.

Фото: Анна Черненко

На плач женщины сходятся соседи. Несмотря на шок, кто-то уже выносит из квартир битые вещи, некоторые упаковывают уцелевшее имущество, несколько человек спешат дать женщине воды. Соседний дом устоял — он находится стена к стене к уничтоженному ракетой. Ближайшие подъезды словно перемолоты изнутри.

Фото: Анна Черненко

В одной из квартир на третьем этаже вся ванная залита кровью. Здесь пытались спасти кого-то из раненых. Кого именно — затрудняются ответить даже местные. В больницу после удара отсюда забрали два десятка человек. Кто в каком состоянии, пока соседи точно не знают.

Фото: Анна Черненко

«Мы живы пока. Живые, но искалеченные…»

Спустя 18 часов поисков спасатели обнаружили под завалами еще несколько тел. Число жертв с восьми возросло до тринадцати. Те, кто не ночевал здесь 17 августа или чудом выжил во время ракетного удара, сквозь слезы рассказывают, что в их доме жило около двадцати семей — молодые пары, пенсионеры, семьи с детьми, несколько человек с нарушением слуха.

«Пятеро соседей нас было. Считайте, ничего не осталось от подъезда. Несколько человек в больнице: у одной соседки нога сломана. Ее мама тоже лежит в больнице. А мы живы пока. Живые, но искалеченные…» — говорит Тамара. Она говорит тихо, действует успокаивающее. Руки женщины сильно изрезаны стеклом.

«На втором этаже жили три семьи глухонемых, соответственно они не могли ничего услышать, ни сирены, ни когда их звали спасатели. Они на втором этаже под квартирой моей мамы жили», — вспоминает Владислав.

Фото: Анна Черненко

Подъезд Игоря чуть дальше эпицентра взрыва. Говорит, удар и взрывная волна произошли мгновенно, если бы не шкаф — как минимум оказался бы в больнице. Выбежал помогать соседям, как только снял с себя мебель. Но помочь мало чем мог.

«Я едва выбрался из-под всего этого. Побежал смотреть, живы ли теща с бабушкой, они в другой комнате были. Стены попадали, перегородки. В общежитии, куда ударило, жили обычные люди, харьковчане. Кто на рынке работал, один — таксист. Я всех их знал, здоровался. Кричали, просили о помощи. А там так страшно было», — вспоминает мужчина.

Фото: Анна Черненко

За грохотом техники спасателей почти не слышно, как во дворе кричит женщина. Она плачет, время от времени подходит ближе к завалам, чтобы снова и снова звать сестру Светлану.

Через семь часов после ракетного удара по Салтовке российские оккупанты уничтожили еще одно общежитие в Харькове. В Слободском районе под завалами погибли четыре человека, среди них подросток, 22 человека получили ранения. В Харькове 19 августа объявили днем скорби.

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