В ночь на субботу Россия ударила по центру Харькова: что известно о последствиях обстрела 13 августа, 07:12 В Харькове пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры (Фото:Игорь Терехов / Телеграм)

В ночь на 13 августа оккупанты обстреляли центр Харькова и еще несколько районов города.

Об этом утром 13 августа сообщил харьковский мэр Игорь Терехов, комментируя последствия взрывов, которые были слышны в городе ночью.

По его словам, от ночного обстрела Харькова пострадал центр города, Немышлянский и Слободской районы.

Видео дня

Вследствие ударов России пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах выбиты стекла. Кроме того, осколки повредили несколько городских троллейбусов.



«Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных учреждений, транспорта, а людей их жилья», — подчеркнул Терехов.



По информации мэра, погибших и раненых вследствие ночного удара по Харькову нет.



Ранее Терехов заявлял, что из-за «напряженной ситуации» с обстрелами города открывать школы в Харькове с 1 сентября не планируют.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.