Ночной обстрел Харькова: Россия била по городу ракетами С-300, ранены две женщины

13 августа, 11:05
Осколки российской ракеты повредили городские троллейбусы (Фото:Олег Синегубов / Телеграмм)

Осколки российской ракеты повредили городские троллейбусы (Фото:Олег Синегубов / Телеграмм)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал новые подробности о последствиях ночных обстрелов Харькова, а также об ударах российской армии по всей области за последние сутки.

По словам Синегубова, в ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову:

  • в Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание;
  • в Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом: повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах; двум женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте.

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Кроме того, в течение суток оккупанты обстреливали Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в области госпитализировали 3 гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском — женщина 84 лет и 13-летний подросток, он в тяжелом состоянии.

Журналист Андрей Цаплиенко также показал последствия ночных обстрелов Харькова.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Харьковская область Харьков Ракетные удары ЗРК С-300 Олег Синегубов Война России против Украины

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