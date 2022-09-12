Оккупанты снова обстреляли Харьков, под ударом — жилой массив 12 сентября, 17:31 Последствия удара российских оккупантов по Харькову, 12 сентября 2022 года (Фото:2022. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Страна-террорист Россия вечером в понедельник, 12 сентября, снова обстреляла Харьков, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Городской голова Игорь Терехов написал в Telegram, что оккупанты, предварительно, нанесли удар по густо заселенному жилому массиву в Немышлянском районе, где нет никакой военной инфраструктуры.

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До этого глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне снова обстреливают Харьков, и призвал оставаться в укрытиях.

В результате дневных ударов оккупантов по Харькову в городе пропал свет и водоснабжение, полностью остановились поезда метро и прекратил движение электротранспорт.

В Офисе генпрокурора сообщили, что под обстрел попали Киевский, Основянский и Салтовский районы, открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Погиб 37-летний мужчина, шесть человек пострадали.

На фоне успеха защитников Украины и их быстрого продвижения в Харьковской области вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове — одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

В ряде регионов Украины исчез свет. Были частично обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

В ночь на 12 сентября войска РФ нанесли удар по жилым домам Новобаварского района. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.

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