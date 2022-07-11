Среди погибших — отец и сын. Число жертв утреннего обстрела Харькова выросло до четырех человек — полиция Харьковской области

11 июля, 15:43
Двое из погибших — отец и 17-летний сын, которые находились в автомобиле во время обстрела (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Двое из погибших — отец и 17-летний сын, которые находились в автомобиле во время обстрела (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Число погибших в результате российского обстрела Харькова выросло до четырех человек. Об этом сообщил глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В Facebook он уточнил, что оккупанты обстреляли Киевский, Салтовский и Основянский районы города. По его данным, под огонь попали ТЦ, жилые дома и личные машины местных жителей.

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«На местах обстрелов изъяты фрагменты снарядов РСЗО Ураган. На данный момент известно о 4 погибших и 31 раненом — из них двое детей», — сообщил он.

Болвинов сообщил, что двое из погибших — отец и 17-летний сын, которые находились в автомобиле во время обстрела.

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«Прямое попадание. Они ехали за справкой для парня, для поступления в ВУЗ. От автомобиля и людей почти ничего не осталось», — сообщил он подробности трагедии.

По его данным, среди раненых есть и сотрудник следственных органов.

Оккупанты обстреляли Харьков в понедельник, 11 июля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших двое детей 4 и 16 лет. Всех госпитализировали.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Обстрел Харьков Ураган

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