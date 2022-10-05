В Запорожской области приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированные территории после атаки РФ, унесшей десятки жизней 5 октября, 16:38 Войска РФ обстреляли гуманитарную колонну на выезде из Запорожья, погибли более 30 человек (Фото:ГСЧС)

В Запорожской области приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированные территории региона после атаки войск РФ, унесшей более 30 жизней.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, запрет будет продолжаться до завершения проведения процессуальных мер на месте ракетного обстрела.

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Также будут приняты необходимые меры безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонны.

Также введен запрет на проведение массовых собраний, митингов и демонстраций в районе условного пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.

30 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 30 человек, еще 88 получили ранения.



Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.