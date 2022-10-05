В Запорожской области приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированные территории после атаки РФ, унесшей десятки жизней

5 октября, 16:38
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Войска РФ обстреляли гуманитарную колонну на выезде из Запорожья, погибли более 30 человек (Фото:ГСЧС)

Войска РФ обстреляли гуманитарную колонну на выезде из Запорожья, погибли более 30 человек (Фото:ГСЧС)

В Запорожской области приостановили выезд гуманитарных колонн на оккупированные территории региона после атаки войск РФ, унесшей более 30 жизней.

Как сообщили в Запорожской областной военной администрации, запрет будет продолжаться до завершения проведения процессуальных мер на месте ракетного обстрела.

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Также будут приняты необходимые меры безопасности для предотвращения скопления граждан и автотранспорта при формировании колонны.

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Также введен запрет на проведение массовых собраний, митингов и демонстраций в районе условного пропускного пункта и места формирования гуманитарных колонн.

30 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

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Жертвами ракетного удара РФ по гражданской колонне на выезде из Запорожья стали более 30 человек, еще 88 получили ранения.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти им помощь.

По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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