Стояли в очереди на понтонную переправу. Оккупанты в Херсонской области обстреляли из самолета колонну гражданских авто, пятеро погибших 9 октября, 12:07 Обстрел гражданских авто в Херсонской области (Фото:Суспільне)

В пятницу, 7 октября, российские военные из неустановленного самолета обстреляли колонну авто с гражданскими, стоявшими в очереди на понтонную переправу в Херсонской области. Погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый.

Отмечается, что люди собирались переправляться на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста.

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По словам полицейского, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус. Там погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения.

Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших, повреждении гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными РФ законов и обычаев войны.