Удар РФ по Горняку: количество пострадавших возросло до десяти человек, двое погибших 12 декабря, 13:16 Войска РФ выпустили снаряды из Урагана по району в Горняке, где находился продовольственный рынок (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Количество пострадавших в результате удара войск РФ по Горняку Донецкой области утром в понедельник, 12 декабря, возросло до десяти человек, двое жителей погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, российские оккупанты использовали для атаки кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня.

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Снаряды попали в центральную часть города. В результате обстрела погибли два человека, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово, им предоставляется медицинская помощь.

В результате обстрела также повреждены пятиэтажные жилые дома и отделение банка.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

12 декабря войска РФ обстреляли город Горняк Донецкой области из РСЗО Ураган. Снаряды российских оккупантов попали по центральной части города — в районе продовольственного рынка.

В Донецкой области ситуация с безопасностью остается самой сложной, в районе Бахмута идут сильные бои. Украинские военные пытаются сдержать наступление войск РФ.

Оккупанты бьют по населенным пунктам региона. 11 декабря они обстреляли спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут.