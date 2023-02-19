Оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, повреждены многоэтажки и автомобили

19 февраля, 09:00
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Последствия российского ракетного удара по Дружковке, 19 февраля 2023 (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российского ракетного удара по Дружковке, 19 февраля 2023 (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты утром воскресенья, 19 февраля, нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, враг повредил минимум две многоэтажки и частные автомобили.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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В течение 18 февраля российские оккупанты обстрелами ранили двух гражданских жителей Донбасса. Пострадавшие были зафиксированы в Бахмуте и Воздвиженке.

https://www.youtube.com/embed/_x5m5vALLgk
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Дружковка Павел Кириленко Война России против Украины Ракетный удар

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