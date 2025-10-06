Россияне уничтожили отделение Новой почты в Донецкой области

6 октября, 01:30
В момент атаки отделение не работало, поэтому работники не пострадали (Фото: @novapostcorp)

Вечером 5 октября русские войска обстреляли Донецкую область, в результате чего было полностью уничтожено отделение Новой почты.

Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

По данным « Новой почты», обстрел произошел около 18:40 в субботу, 5 октября. В результате удара отделение компании в одном из населенных пунктов Донбасса было разрушено до основания.

« Оккупанты превратили в пепел 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен», — сообщили в компании.

В Новой почте уточнили, что в момент атаки отделение не работало, поэтому работники не пострадали.

Компания заверила, что компенсирует клиентам стоимость уничтоженных отправок.

