Россияне уничтожили отделение Новой почты в Донецкой области

Вечером 5 октября русские войска обстреляли Донецкую область , в результате чего было полностью уничтожено отделение Новой почты.

По данным « Новой почты», обстрел произошел около 18:40 в субботу, 5 октября. В результате удара отделение компании в одном из населенных пунктов Донбасса было разрушено до основания.

« Оккупанты превратили в пепел 405 посылок общей объявленной стоимостью более 1 миллиона гривен», — сообщили в компании.

В Новой почте уточнили, что в момент атаки отделение не работало, поэтому работники не пострадали.

Компания заверила, что компенсирует клиентам стоимость уничтоженных отправок.