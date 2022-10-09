В результате обстрелов Донецкой области за сутки погибли три человека, еще 14 получили ранения

9 октября, 09:04
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Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В субботу, 8 октября, в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли три человека, еще 14 были ранены.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Как отмечается, два человека погибли во Часовом Яру и один в Бахмуте.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Ранее стало известно, что в освобожденном городе Святогорск Донецкой области перезахоронили 21 тело людей, погибших во время пребывания города под контролем российско-оккупационных войск и похороненных на улицах и во дворах.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Обстрел Павел Кириленко Война России против Украины

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