В Донецкой области за сутки оккупанты убили четыре человека, двое ранены
Разрушенные дома в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
За минувшие сутки, 30 августа, в результате вражеских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека. Еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, два человека погибли в Клещиевке, один — в Бахмуте и еще один — в Корсуновке.
В ночь на среду, 31 августа, русские войска обстреляли Краматорск и Славянск.
Мэр Славянская Вадим Лях заявил в Facebook, что в городе «прилетело» на улице Торская и Светлодарская.
В центральной части Краматорска повреждены многоэтажки, ранены.
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