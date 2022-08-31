В Донецкой области за сутки оккупанты убили четыре человека, двое ранены 31 августа, 09:54 Разрушенные дома в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

За минувшие сутки, 30 августа, в результате вражеских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, два человека погибли в Клещиевке, один — в Бахмуте и еще один — в Корсуновке.

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В ночь на среду, 31 августа, русские войска обстреляли Краматорск и Славянск.

Мэр Славянская Вадим Лях заявил в Facebook, что в городе «прилетело» на улице Торская и Светлодарская.

В центральной части Краматорска повреждены многоэтажки, ранены.

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