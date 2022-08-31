В Донецкой области за сутки оккупанты убили четыре человека, двое ранены

31 августа, 09:54
Поделиться:
Разрушенные дома в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Разрушенные дома в Донецкой области (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

За минувшие сутки, 30 августа, в результате вражеских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Читайте также:
Удастся ли закончить войну до зимы? Три наиболее реалистичных сценария развития событий на фронте — экспертный опрос НВ

По его словам, два человека погибли в Клещиевке, один — в Бахмуте и еще один — в Корсуновке.

Видео дня

В ночь на среду, 31 августа, русские войска обстреляли Краматорск и Славянск.

Мэр Славянская Вадим Лях заявил в Facebook, что в городе «прилетело» на улице Торская и Светлодарская.

В центральной части Краматорска повреждены многоэтажки, ранены.

https://www.youtube.com/embed/-RV3tymWFr8
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Обстрел Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X