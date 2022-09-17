Обстрел освобожденного Святогорска: один человек погиб, ребенок ранен 17 сентября, 12:45 Последствия обстрела Святогорска Донецкой области (Фото:Нацполиция/Telegram)

Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск Донецкой области. В результате погиб человек, а ребенок получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Telegram.

За сутки полиция задокументировала 13 российских обстрелов.

Войска РФ атаковали семь населенных пунктов - Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Торецк, поселок Большая Новоселка, села Новый Комар, Новоочеретоватое.

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Оккупанты попали в жилые дома, школу, коксохимический завод, пасеку.

Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 — жилые дома.

Также за прошедшие сутки из Донецкой области удалось эвакуировать еще 377 гражданских.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того потребовали в Кремле.

С начала сентября ВСУ проводят контрнаступление в Донецкой области, удалось уволить ряд населенных пунктов.

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