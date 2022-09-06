Оккупанты в Донецкой области ранили четырех гражданских и разрушили школу
Разрушенная школа в результате вражеских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские войска за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области и разрушили школу. Она по количеству уже стала 29-й, которую полностью уничтожили оккупанты.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
За 5 сентября россияне ранили четырех мирных жителей Донбасса: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.
«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Кириленко в Facebook.
Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по гимназии. Уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки.
По словам главы области, в этот раз речь идет о Кураховской гимназии № 2.
«Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтожена полностью», — написал он в Telegram.
Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения в разной степени получили 615 учебных заведений.
Территория, которая контролируется украинскими властями в процессе полной деоккупации региона, составляет примерно в процентном соотношении 45%.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.