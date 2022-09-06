Оккупанты в Донецкой области ранили четырех гражданских и разрушили школу

6 сентября, 10:27
Поделиться:
Разрушенная школа в результате вражеских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушенная школа в результате вражеских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские войска за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области и разрушили школу. Она по количеству уже стала 29-й, которую полностью уничтожили оккупанты.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

За 5 сентября россияне ранили четырех мирных жителей Донбасса: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.

Видео дня

«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Кириленко в Facebook.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0Lk5UQ6qpbYTyZMEqsEC16hV5bZT1dtFk8iTopPhz7HrCSQx2rNSmzYvRoAWzHi8Zl?locale=ru_RU

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по гимназии. Уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки.

По словам главы области, в этот раз речь идет о Кураховской гимназии № 2.

Читайте также:
ВСУ выбили оккупантов с позиций на Краматорском направлении, под Купянском россияне потеряли до 100 человек — Генштаб

«Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтожена полностью», — написал он в Telegram.

Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения в разной степени получили 615 учебных заведений.

Территория, которая контролируется украинскими властями в процессе полной деоккупации региона, составляет примерно в процентном соотношении 45%.

https://www.youtube.com/embed/cWpz1EYh4OE
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Раненые Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X