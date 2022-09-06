Оккупанты в Донецкой области ранили четырех гражданских и разрушили школу 6 сентября, 10:27 Разрушенная школа в результате вражеских обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские войска за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области и разрушили школу. Она по количеству уже стала 29-й, которую полностью уничтожили оккупанты.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

За 5 сентября россияне ранили четырех мирных жителей Донбасса: в Хромово, Георгиевке, Бахмуте и Константиновке.

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«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Кириленко в Facebook.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по гимназии. Уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие многоэтажки.

По словам главы области, в этот раз речь идет о Кураховской гимназии № 2.

«Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я, уничтожена полностью», — написал он в Telegram.

Всего за эти полгода в Донецкой области повреждения в разной степени получили 615 учебных заведений.

Территория, которая контролируется украинскими властями в процессе полной деоккупации региона, составляет примерно в процентном соотношении 45%.

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