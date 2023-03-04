Войска РФ за сутки убили двух жителей Донецкой области — ОВА

4 марта, 08:55
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Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия российских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате российских обстрелов Донецкой области в течение пятницы, 3 марта, погибли двое жителей региона.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, один человек погиб в Северске, еще один — в Максимильяновке.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1396 человек, еще 3119 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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В течение 2 марта из-за российских обстрелов Донецкой области погибли двое мирных жителей. Тогда еще пять человек получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/4khNeNW9nk4
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Обстрел Оккупант Павел Кириленко Война России против Украины

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