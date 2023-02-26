Оккупанты за сутки убили трех жителей Донецкой области — ОВА 26 февраля, 10:29 Последствия обстрела Авдеевки 25 февраля 2023 (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Из-за российских обстрелов Донецкой области в течение субботы, 25 февраля, погибли трое жителей региона, а еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, два человека погибли в Бахмуте, еще один — в Новопокровском. Раненые есть в Бахмуте, Авдеевке и Краматорске.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1387 человек, еще 3094 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

25 февраля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Краматорска Донецкой области. Также враг обстрелял Авдеевку из разных типов оружия.