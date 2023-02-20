Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, один человек погиб — ОВА 20 февраля, 18:56 Последствия российского обстрела Донецкой области, 20 февраля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, обстреляли село Иванополье в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в течение дня войска РФ нанесли артиллерийские удары по Торецку, обстреляли из реактивных систем залпового огня Град село Новый Комар, а также применили артиллерию и ракету по Авдеевке.

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От огня окупантов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий.

Глава ОВА отметил, что вся Донецкая область находится под постоянными обстрелами.

19 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Враг повредил многоэтажки и частные автомобили.

