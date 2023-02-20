Оккупанты обстреляли село в Донецкой области, один человек погиб — ОВА
Последствия российского обстрела Донецкой области, 20 февраля (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
Российские оккупанты в понедельник, 20 февраля, обстреляли село Иванополье в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, а еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, в течение дня войска РФ нанесли артиллерийские удары по Торецку, обстреляли из реактивных систем залпового огня Град село Новый Комар, а также применили артиллерию и ракету по Авдеевке.
От огня окупантов уничтожены или повреждены жилые дома, школа, пункт несокрушимости, автомобили, магазины, кафе и помещения промышленных предприятий.
Глава ОВА отметил, что вся Донецкая область находится под постоянными обстрелами.
19 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Враг повредил многоэтажки и частные автомобили.