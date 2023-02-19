Войска РФ за сутки ранили двух жителей Донецкой области — ОВА 19 февраля, 08:18 Бахмут, Донецкая область, 9 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Из-за российских обстрелов Донецкой области в течение субботы, 18 февраля, двое гражданских жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



По его словам, пострадавшие зафиксированы в Бахмуте и Воздвиженке.



Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1375 человек, еще 3069 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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16 февраля российские оккупанты обстреляли Бахмут, в результате чего погибли пять человек, а еще девять получили ранения. Захватчики применяли ствольную артиллерию и реактивную систему залпового огня Град.

