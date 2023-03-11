Войска РФ за сутки убили двух жителей Донецкой области и ранили еще 14 — ОВА 11 марта, 08:54 Последствия российского обстрела Константиновки, 10 марта 2023 (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в пятницу, 10 марта, убили двух жителей региона и ранили еще 14.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, погибшие зафиксированы в Красногоровке.

Девять человек ранены в Константиновке, по двое - в Молочарке и Бахмуте, один - в Максимильяновке.

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Всего с начала полномасштабной войны России против Украины в Донецкой области погибли 1405 человек, еще 3158 получили ранения. Однако невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

10 марта российские оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО Ураган. В результате были повреждены частные дома и газопровод.