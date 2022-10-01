Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые

1 октября, 11:30
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Последствия обстрелов Донбасса (Фото:Нацполиция Донецкой области)

Последствия обстрелов Донбасса (Фото:Нацполиция Донецкой области)

В течение 30 сентября российские оккупанты вели обстрелы на разных участках фронта от Угледара до Соледара в Донецкой области, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

На Волновахском направлении под обстрел попал Угледар. Известно об одном раненом. Также россияне стреляли по окрестностям Павловки, Водяного и Богоявленки. Там обошлось без жертв.

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На Донецком направлении пострадали Красногоровка, Бердичи и Авдеевка. В Бердичах известно об одном раненом.

На Горловском направлении подверглись обстрелам Бахмутское, Прасковьевка и Ивановское. В последнем один человек ранен.

Накануне вечером враг обстрелял Константиновку, разрушен частный дом, жертв нет, добавил Кириленко.

Кроме того, отдел коммуникации полиции Донецкой области сообщил, что российские войска за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть раненые и погибшие мирные жители.

Оккупанты били по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновка, Угледар, Красногоровка, поселку Северное, селах Новокалиново, Карловка, Максимилиановка, Бердичи.

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Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО Ураган, Град, артиллерию.

Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта — 14 жилых домов, детсад, магазин, гаражи, хозяйственное сооружение, автомобиль.

https://www.youtube.com/embed/2WI5XFYY7Pc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Обстрел Раненые Павел Кириленко Война России против Украины

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